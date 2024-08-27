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Bursa'da lokantaya gece baskını! Ticari araçla gelip kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da lokantaya gece baskını! Ticari araçla gelip kurşun yağdırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'daki bir lokantanın önüne gece yarısı ticari araçla gelen şüpheli, silahını ateşleyerek kurşun yağdırdı. Ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan kişi için arama çalışmalar başlatıldı.

Bursa'da bir şüpheli gece saatlerinde hafif ticari araçla gelip 4 katlı bir binanın altında bulunan lokantaya kurşun yağdırdı. Korkuyla uyanan mahalleli 112'ye ihbarda bulunurken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

Bursa'da lokantaya gece baskını! Ticari araçla gelip kurşun yağdırdı - 1. Resim

BURSA POLİSİ PEŞİNDE

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç ile ilerleyen bir şüpheli, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan lokantaya yaklaştığında aracın camından iş yerine arka arkaya ateş açtı.

Silah sesleri üzerine mahalleli panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede maddi zarar meydana geldi. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa'da lokantaya gece baskını! Ticari araçla gelip kurşun yağdırdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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