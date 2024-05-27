'Çakırbeyli yiğidi Menderes!' Bakan Yerlikaya'dan 27 Mayıs paylaşımı: Yeter söz milletindir

27 Mayıs 1960 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihine, ilk askeri darbe olarak geçti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile beraberinde eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan idama mahkum edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Çakırbeyli yiğidi' dediği Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını andı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri darbesi olan '27 Mayıs darbesi'nin üzerinden 64 yıl geçti. Celâl Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Emin Kalafat, Agah Erozan, Ahmet Hamdi Sancar, Bahadır Dülger, Baha Akşit, İbrahim Kirazoğlu, Nusret Kirişçioğlu, Zeki Erataman, Osman Kavrakoğlu ve Rüştü Erdelhun idam edildi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük kayıplar yaşatan darbede Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını şu ifadelerle andı:

'ÇAKIRBEYLİ YİĞİDİ'

"1950 yılında Aydın’ın Çakırbeyli köyünden çıkan bir yiğit ''Yeter söz milletindir’’ diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başvekili seçilmiş ve büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı.

Başvekil ve arkadaşları görevde kaldıkları 10 yıl boyunca ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda büyük hizmetlere imza attılar.

Ta ki, o karanlık güne, tankların yürüdüğü ve milli iradenin ayaklar altına alındığı #27Mayıs'a kadar.

Yassıada günleri bu acı hikâyenin en yürek burkan sayfasıydı. Başta Adnan Menderes olmak üzere aralarından bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bürokratların olduğu 592 vatan evladı 11 ay boyunca yargılandılar.

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ"

Her biri hücrelerde, zindanlarda tutuldu; insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar. Yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına da, insanlık adına da utanç vericiydi.

#27Mayıs1960 Askeri Darbesinin 64. yılında, Merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşları #FatinRüştüZorlu ve #HasanPolatkan'ı rahmetle anıyorum.

Mekânları cennet, makamları âli olsun."