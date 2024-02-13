Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bursa'nın ardından Çanakkale de sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çanakkele'de saat 23.28'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Biga.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Çanakkale'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.28'de kaydedilen depremin merkez üssünün Biga olduğu açıklandı.
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Korkutan depremin derinliği ise 11.9 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan yine Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'da da saat 20.09'da 3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Merkez üssü Yenişehir olan depremin derinliği 4.3 kilometre idi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi