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    • Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çanakkale&#039;de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
    Çanakkale, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bursa'nın ardından Çanakkale de sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çanakkele'de saat 23.28'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Biga.

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Çanakkale'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.28'de kaydedilen depremin merkez üssünün Biga olduğu açıklandı.

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    Korkutan depremin derinliği ise 11.9 kilometre olarak ölçüldü.

    Öte yandan yine Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'da da saat 20.09'da 3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Merkez üssü Yenişehir olan depremin derinliği 4.3 kilometre idi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ÇanakkaleDeprem
    Haberler > Gündem > Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
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