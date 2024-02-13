Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Şubat 2024 23:42 - Güncelleme: 13 Şubat 2024 23:53 - Güncelleme:

Çanakkale, Deprem, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bursa'nın ardından Çanakkale de sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çanakkele'de saat 23.28'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Biga.