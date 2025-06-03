Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP içinde trol savaşları! Eren Erdem hesabı ifşa etti

CHP içinde trol savaşları! Eren Erdem hesabı ifşa etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP içinde trol savaşları! Eren Erdem hesabı ifşa etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’de medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin yeni Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un kullandığı trol hesabı ifşa etti.

CHP’de medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in açıklamaları, partinin medya alanında derin bir krize sebep oldu. Erdem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Burhanettin Bulut’a ait olduğu iddia edilen trol hesabın, CHP içindeki muhalif sesleri bastırmak için devreye sokulduğunu öne sürdü. “Bu hesap uzun süredir partideki muhalefeti susturmak için algı operasyonu yapıyor” diyen Erdem, CHP yönetimini de sessiz kalmakla suçladı. 

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme ihtimali, Ekrem İmamoğlu’nun ‘trol ordusu’nu çileden çıkardı. ‘Oleybee5’ adlı X hesabı, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı bir haberi alıntılayarak, “Şu adamı vuracak biri yok mu?” diyecek kadar ileri gitti. Paylaşım, kullanıcılar tarafından sert tepkilerle karşılanırken, hesap, kısa süre sonra askıya alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Talimatı Mansur Yavaş verdi! Önce Üsküdar sonra Ankara... 'Türk Dünyası'na sırtlarını döndülerMuğla'da 5.8 şiddetinde son dakika deprem! Çevre illerde de hissedildi, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Talimatı Mansur Yavaş verdi! Önce Üsküdar sonra Ankara... 'Türk Dünyası'na sırtlarını döndüler - GündemAnkara artık 'Türk Dünyası'nda değilHacı adaylarının Arafat heyecanı! 75 bin aday 'hacı' olmadan gönderildi - GündemArafat heyecanı! 75 bin aday 'hacı' olmadan gönderildiMuğla'da 5.8 şiddetinde son dakika deprem! Çevre illerde de hissedildi, yaralılar var - GündemMuğla'da 5.8 şiddetinde deprem!AYM’den örnek karar! Alkolmetreye üflemeyen yandı: 5 bin lira ceza, ehliyete 2 yıl el koyma - Gündemİnatçı şoför kendi başını yaktı!Gerçeğine 4 yıl, kurusıkıya 5 yıl: Yeni tedbirler gündemde, magandalar da ceza alacak! - GündemO magandalar da ceza alacak!CHP'de şaibeli kurultay soruşturmasında yeni gelişme! İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında iddianame hazır - GündemCHP'nin şaibeli kurultayı için iddianame tamam
Sonraki Haber Yükleniyor...