CHP içinde trol savaşları! Eren Erdem hesabı ifşa etti

CHP’de medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin yeni Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un kullandığı trol hesabı ifşa etti.

CHP’de medyadan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in açıklamaları, partinin medya alanında derin bir krize sebep oldu. Erdem, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Burhanettin Bulut’a ait olduğu iddia edilen trol hesabın, CHP içindeki muhalif sesleri bastırmak için devreye sokulduğunu öne sürdü. “Bu hesap uzun süredir partideki muhalefeti susturmak için algı operasyonu yapıyor” diyen Erdem, CHP yönetimini de sessiz kalmakla suçladı.

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme ihtimali, Ekrem İmamoğlu’nun ‘trol ordusu’nu çileden çıkardı. ‘Oleybee5’ adlı X hesabı, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı bir haberi alıntılayarak, “Şu adamı vuracak biri yok mu?” diyecek kadar ileri gitti. Paylaşım, kullanıcılar tarafından sert tepkilerle karşılanırken, hesap, kısa süre sonra askıya alındı.