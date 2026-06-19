CHP'li Hasan Öztürkmen, parti kasasından 2024-2026 döneminde 755 milyon liralık harcama yapıldığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Öztürkmen, incelemeler sürdükçe rakamın daha da yükselebileceğinin kendisine aktarıldığını söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in canlı yayında dile getirdiği iddialar siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan programda konuşan Öztürkmen, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kendisine CHP tarihinde benzeri görülmemiş büyüklükte ödemeler yapıldığı yönünde bilgiler verdiğini söyledi. Öztürkmen, söz konusu ödemelerin bazı medya kuruluşlarına ve sosyal medyadaki trol hesaplara yönelik olduğunu iddia etti.

755 MİLYON LİRALIK DEV HARCAMA

Canlı yayında rakamlara da değinen CHP'li vekil, 2024 yılının başından 2026 yılının ilk dört ayına kadar olan dönemde parti genel merkezi bütçesinden yaklaşık 755 milyon liralık harcama yapıldığının kendisine aktarıldığını ifade etti. Ancak bu rakamın nihai olmadığını belirten Öztürkmen, Bülent Kuşoğlu ile yeniden görüştüğünü ve incelemeler ilerledikçe tutarın daha da yükselebileceğinin söylendiğini aktardı.

Öztürkmen ayrıca, söz konusu rakamın yalnızca genel merkez kaynaklarından yapılan harcamaları kapsadığını öne sürdü. CHP'li belediyeler üzerinden reklam, ilan, tanıtım ve benzeri kalemler aracılığıyla sağlandığı iddia edilen desteklerin ise bu tutara dahil olmadığını belirtti.

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