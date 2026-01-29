Aziz İhsan Aktaş duruşmasında savunma yapan CHP’li başkanlar dut yemiş bülbüle döndü! Eşini “çantacı” yapmakla suçlanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin “Onu korumak için erkeksi duygularla hareket ettim” dedi. Aktaş, üç kadayıf kutusu içinde rüşvet verdiğini söyledi. Tekin’in avukatları “İddianame dışında soru sormayın” diye itiraz etti.

GAMZE ERDOĞAN- Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında altısı görevinden uzaklaştırılan CHP’li yedi belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına ikinci gününde de devam edildi.

Sanık kürsüsünde, dokuz aydır tutuklu bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin ile tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vardı.

Seyhan Belediye Başkanı Tekin savunmasında, koğuşunda en az üç kişinin etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu ileri sürerek, ‘Bu durum gerçekten çok acı” dedi.

SORULARA CEVAP VERMEK İSTEMEDİLER

Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’e yönelttiği sorularda, ailede çok sayıda hukukçu bulunmasına rağmen tehdit iddialarının neden emniyete bildirilmediğini sordu.

Celal Tekin bu soruya “Eşimi korumak için erkeksi duygularla hareket ettim” cevabını verdi. Aktaş’ın avukatı ayrıca “Aziz İhsan Aktaş’ın üç kadayıf kutusu içinde dolar teslim ettiği” iddiasını sordu.

Bunun üzerine Tekin ailesinin avukatları, bu ifadelerin iddianamede yer almadığını belirterek “İddianame dışında soru sormayın” diyerek itiraz etti.

Mahkeme heyeti ise, dosyada 1 milyon liralık rüşvet iddiası bulunduğunu hatırlatarak soruların sorulabileceğini söyledi.

“GÖNDERDİĞİM PARA RÜŞVET KABUL EDİLDİ”

Tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan da savunmasında suçlamaları reddetti.

Sekiz aydır cezaevinde olduğunu belirten Kayhan, etkin pişmanlıktan yararlanan Savaş Çetinkaya’yı İzmir’deki görev döneminden tanıdığını söyledi. Kayhan, “Anlamadığım bir şekilde bana düşman oldu. Gönderdiğim para rüşvet olarak kabul edildi. Oysa aramızda arkadaşlığa dayalı bir ilişki vardı” ifadelerini kullandı.

Hakkında bugüne kadar açılmış herhangi bir soruşturma bulunmadığını söyleyen Kayhan “Biz kesinlikle ihale vermedik. Hiç kimseden rüşvet almadım. Geriye dönük bir inceleme yapılırsa her şey ortaya çıkacaktır” dedi.

Davanın bugün görülecek duruşmasında, tutuklu sanıklardan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik’in savunma yapması bekleniyor.

