CHP'li Tuncay Özkan'ın dosyası kabarık! FETÖ'ye selam Erdoğan'a hakaret

Cumhurbaşkanı’na hakaret eden CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın FETÖ liderine yaptığı hâlen tazeliğini koruyor. PKK elebaşı Öcalan’ı “siyasi çözüm için adres” gösteren Özkan “Bu din faşizmi karşısında neden susuyorsunuz?” diyerek de Türkiye’yi ABD’ye şikayet etmişti.

Samet Eker ANKARA- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarf ettiği hakaret dolu sözler, bir zamanlar terör örgütü elebaşı Öcalan’a ve FETÖ firarisi iş adamı Akın İpek’e övgü dolu sözlerini akıllara getirdi. Özkan, FETÖ terör örgütüne sattığı Kanaltürk’te yaptığı açıklamada PKK terör örgütü elebaşı Öcalan için, “Abdullah Öcalan’ın siyasi tutumu, Türkiye’nin bütünlüğüne, birliğine çok farklı bir açıdan yarar sağlar” ifadelerini kullanmıştı.

TERÖRİSTLERLE KOL KOLA

FETÖ firarisi Akın İpek’e Kanaltürk’ü satan Özkan, televizyon programında “Bugün Kanaltürk denen aracımızı sattık. Neden sattık? Çünkü zorda kaldık. Alanlara teşekkür ediyorum. Koza Grubuna buradan teşekkür ediyorum. Koza Grubu gelip bunu almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç mezat gitmişti” açıklamasını yapmıştı.

EL PENÇE DİVAN

Ayrıca 1998 yılında FETÖ liderini yanında el pençe divan duran Özkan, Susurluk olayıyla ilgili MİT belgelerinde adı geçen FETÖ elebaşını aklamak için ‘efendim’ diyerek sorular sorması ile dikkat çekmişti.

ABD’YE ŞİKÂYET ETTİ

Bunların yanı sıra Türkiye’yi ve Erdoğan’ı eski ABD Başkanı Barack Obama’ya şikâyet eden Özkan “Bu din faşizminin Türkiye’yi ele geçirmesi ve Batılı bir demokrasi olma yolunda inanılmaz mesafe kateden ülkemi Hamas Örgütünün yanına koymasına, hukukun üstünlüğüne inanan vicdanınızla mı izin vereceksiniz?” demişti.

ÖZKAN’A TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, hakkında soruşturma açılan CHP’li Özkan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hadsiz” diye tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Çirkinlik abidesi” dedi.

ERDOĞAN DAVA AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hakaret eden Tuncay Özkan’a manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın “Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları sebebiyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet dilekçesi sunulmuştur” dedi.