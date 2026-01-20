Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kültürel zenginliklerine dikkat çekti. Yaşayan İnsan Hazineleri listesine bu yıl 10 yeni ismin daha eklendiğini belirten Cumhurbaşkanı "Anadolu adeta bir açık hava müzesidir. Kökleri derinlere ulaşan bir kültür ağacı her köşeyi kuşatmaktadır. Bugün UNESCO listesine kaydettirdiği değeriyle Türkiye en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Sanat milli kültürün taşıyıcı kolonlarından biridir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Bu yıl listeye 10 yeni isim daha eklendi. Sanatçılar Hüseyin Öksüz, Mustafa Karpuzcu, Emine Polat, Mehmet Karslı, Emine Polat, Mehmet Tandeğer, Mehmet Bülent Fıstıkçı, Emel Duman, Osman Kırca, Ertuğrul Şengülap 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edilen sanatçılar arasında yer aldı.

"KÜLTÜR ÖZÜNDEN ASLA KOPMAZ"

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür nesilden nesle aktarılır, özünden asla kopmaz. Kimlik vesikası gibi ayrıştırıcıdır. Bugün kültür kavramından bahsedebiliyorsak böylesine milli ve manevi bir birikimi aktaran insanlarımız sayesindedir. Binlerce yıllık Türk sanatını ayakta tutanlara minnetimizi sunma iradesi bugün bizi bir kez daha bir araya getirmiştir” dedi.

Bakan Ersoy’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kürsüde çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu kıymetli tören vesilesiyle sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla gerek ülkemizde gerek kültür coğrafyamızda sanat dünyamıza katkı yapan ince ruhlu insanlarımıza, tüm sanatçılarımıza sevgilerimi iletiyorum. Sözlerimin başında şu hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hal nasıl sari ise mekan da saridir. Sanatçının ortaya koyduğu her eser ustaların vücuda getirdiği her ürün binlerce yıllık mekanın, yaşanılan coğrafyanın bir neticesidir.

"UNESCO'DA YEREL 1707 KAYDIMIZ VAR"

Anadolu bir açık hava müzesidir. Kökleri derinlere ulaşan bir kültür ağacı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ile giderseniz gidin orada mutlaka fikirleri esere dönüştürmüş ustalarla karşılaşırsınız. Sanatın bir kalbi nasıl güzelleştirdiğini bir bakışta anlarsınız. Bugün UNESCO listesine kaydettirdiği değeriyle Türkiye en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Yerel düzeyde 1707 kaydımız bulunuyor. Bunlar kültür hazinemizi göstermesi bakımından önemli rakamlardır.

"10 KİŞİYİ DAHA EKLEDİK"

Sanat milli kültürün taşıyıcı kolonlarından biridir. Siz kıymetli ustalarımıza gençlerimize örnek olduğunuz için, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sanat, milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarındandır. İnancımızda her insan kendi başına hazinedir. 2008’den beri sahip olduğumuz sanatı gelecek nesillere bırakan ustalarımızı yaşayan insan hazinesi ilan ediyoruz. Bugüne kadar 90 kişiyi yaşayan insan hazinesi listesine aldık. Bu yıl listemize 10 yeni isim daha ekliyor, varlığımızı daha zenginleştiriyoruz.

"KAÇIRILAN 13.448 ESERİN ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIK"

Sanat ve zanaat mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların anlamız yok demektir. Bu ülkenin evlatlarına yol gösterecek, kültür ve sanat dünyamıza nice eserler kazandıracaksınız. Sizlerin yanınızda olmaya inşallah devam edeceğiz. Büyük hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birileri gibi edebiyatını, istismarını yapmıyor tribünlere oynamıyoruz. Arkeolojik kazılardan, kaçakçılıkla mücadeleye kültür varlıklarımızı ihya ediyoruz. Yurt dışına kaçırılan 13.448 eserin ülkemize iadesini sağladık. 2025 kazı çalışmalarında 15 bin üzerinde buluntuyu ortaya çıkardık. Kütüphanemizde 17 sergiye ev sahipliği yaptık.

