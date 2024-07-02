Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı

Düzenleyen: Baki Sancak 2 Temmuz 2024 01:09 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 01:29 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kabinede yapılan atamaların yanı sıra kaymakam ve valilerin atamalarına ilişkin karar da yayımlandı. Kararla 270 kaymakam ve valinin yeni yerleri belli oldu.