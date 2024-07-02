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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete, Atama Kararı, Haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kabinede yapılan atamaların yanı sıra kaymakam ve valilerin atamalarına ilişkin karar da yayımlandı. Kararla 270 kaymakam ve valinin yeni yerleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de kaymakam ve valilerin atamalarına yeni atama kararları yayımlandı.

İşte Kaymakamlar kararnamesi ve yapılan atamalar :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 3. ResimCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 4. ResimCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 5. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 6. ResimCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 7. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 8. ResimCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 9. ResimCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı - 10. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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