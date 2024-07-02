Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam ve valiler için yeni atama kararı
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Gündem Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kabinede yapılan atamaların yanı sıra kaymakam ve valilerin atamalarına ilişkin karar da yayımlandı. Kararla 270 kaymakam ve valinin yeni yerleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de kaymakam ve valilerin atamalarına yeni atama kararları yayımlandı.
İşte Kaymakamlar kararnamesi ve yapılan atamalar :
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem