Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlara ayrılan ödenekleri açıkladı. 21 milyar 287 milyon lira ödenekten en büyük payın barışı destekleme faaliyetleri ile savunma ve strateji kurumlarına aktarılacağı belirtildi.

Emrah Özcan ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşların bütçe sunumunda konuştu. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 2026 yılı bütçesi için 21 milyar 287 milyon lira ödenek ayrıldığını, bu ödeneğin yüzde 41,2’sinin Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını açıkladı.

Yılmaz, 2024 yılı bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde, Barışı Destekleme Faaliyetleri kapsamında Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı gibi diğer kurumlara toplam 10 milyar 816 milyon lira ödenek aktarımı yapıldığının altını çizdi.

Bütçenin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği yönelimlere ve ülkenin ihtiyaçlarına uyum sağlayan, millî öncelikleri esas alan, katma değer odaklı bir anlayışla hazırlandığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 378 milyar 985 milyon lira ödenek ayrıldığını, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin 130,1 milyar liradan, 174,3 milyar liraya, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının ise 28,8 milyar liradan 39,4 milyar liraya çıkarıldığını kaydetti.

Önümüzdeki yıl İletişim Başkanlığının bütçesi için 7,5 milyar lira, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı için 4,8 milyar lira, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesi için 590 milyon lira, Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçesi için 1,5 milyar lira, Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesi için 1,5 milyar lira ödenek öngörüldü.

