Değeri 3 milyon dolar! Kapalıçarşı’da ‘kaçak pırlanta’ ya suçüstü, 6 şüpheli gözaltında
Yabancı uyruklu bir şebekenin değerli taş kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, tarihi Kapalıçarşı’da bir operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon doların üzerinde 80 karat pırlanta ele geçirilirken, 6 şüpheli de yakalandı.
Endonezya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye pırlanta getirildiği bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeye dair bilgi topladı.
SATARKEN YAKALANDILAR
Şebekenin izini süren polis, Endonezya’dan havayolu üzerinden kaçak yollarla yurda sokulan bir pırlantayı, Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 4 şüpheli olduğunu tespit etti. Şüpheliler satış esnasında yakalandı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İncelemelerde şüphelilerin 12 Nisan Pazar günü Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası şebekenin 6 üyesi sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.