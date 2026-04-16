Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye’ye pırlanta getiren şüpheliler, Kapalıçarşı’da satış yaparken suçüstü yakalandı. 3 milyon dolar değerinde 80 karat pırlanta yüzüğe el konulurken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu bir şebekenin değerli taş kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, tarihi Kapalıçarşı’da bir operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon doların üzerinde 80 karat pırlanta ele geçirilirken, 6 şüpheli de yakalandı.

Değeri 3 milyon dolar! Kapalıçarşı’da ‘kaçak pırlanta’ ya suçüstü, 6 şüpheli gözaltında

Endonezya’dan kaçak yollarla Türkiye’ye pırlanta getirildiği bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeye dair bilgi topladı.

SATARKEN YAKALANDILAR

Şebekenin izini süren polis, Endonezya’dan havayolu üzerinden kaçak yollarla yurda sokulan bir pırlantayı, Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 4 şüpheli olduğunu tespit etti. Şüpheliler satış esnasında yakalandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İncelemelerde şüphelilerin 12 Nisan Pazar günü Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası şebekenin 6 üyesi sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası