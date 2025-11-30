CHP lideri Özgür Özel’in “Stockholm sendromu” çıkışına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan sert cevap geldi. Hatimoğulları, "Bu metaforu bizim için kullanmak akıl tutulmasıdır, celladı da çok iyi tanırız" diyerek karşılık verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çanakkale'de katıldığı bir programda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün Türkiye'nin böylesi bir sürecin içine girmesinin en temel nedenlerinin, Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeler olduğunu belirten Hatimoğulları, "Böyle bir sürecin içinde Türkiye'nin iç barışı tesis etmesi son derece önemli. Bunun hepimiz farkındayız. Şimdi yeni bir strateji deneniyor. Kendileri adına ne derlerse desinler, bizim açımızdan olması gereken barış ve demokratik toplum. Bu sürecin bizce adı budur ve böyle olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin devletle götürülen bir süreç olduğunun altını çizen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu mesele seçim meselesi değildir. Bu süreç seçme ve seçilmeden, dar manada bir siyasi partinin çıkarlarının çok üzerinde olan bir süreçtir"

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4. kez genel başkanlığa seçildiği kurultay konuşmasında DEM Parti'nin ismini anmadan bir göndermede bulunarak "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözlerine de cevap veren Hatimoğulları şunları kaydetti:

"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız."

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

