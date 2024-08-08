Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Suriye diplomasisi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Ağustos 2024 18:17 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Başkent Ankara'da temaslarında devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el-Bahra ile görüştü.