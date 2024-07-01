Düğüne yangın arası! Havai fişekler faciaya neden olacaktı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2024 10:57 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme:

Nevşehir, Nar, Havai Fişek, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de bir düğünde havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Yangın vatandaşlar ve düğün salonu çalışanları tarafından söndürüldü. Düğün kaldığı yerden devam etti.