Düğüne yangın arası! Havai fişekler faciaya neden olacaktı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de bir düğünde havaya atılan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Yangın vatandaşlar ve düğün salonu çalışanları tarafından söndürüldü. Düğün kaldığı yerden devam etti.
Nevşehir'in Nar beldesinde bir düğünde facianın eşiğinden dönüldü. Düğünde atılan havai fişekler nedeniyle kuru otlar bir anda tutuştu.
Alevler kısa süreli paniğe neden olurken düğüne ara verildi. Alevlerin büyümesiyle düğün salonu çalışanları ve düğüne katılan vatandaşlar yangını büyümeden söndürmeyi başardı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından düğün kaldığı yerden devam etti.