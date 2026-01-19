Kız bebeklere en çok “Alya”, erkek bebeklere ise “Alparslan” ismi verildi. Kız bebeklerde Alya’yı, “Defne” ve “Gökçe”, erkek bebeklerde ise Alparslan’ı, “Göktuğ” ve “Metehan” isimleri takip etti. Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, 2025'te çocuklara verilen ilginç isimleri aktardı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye’de 2025 yılında 456 bin 932’si erkek, 432 bin 666’sı kız olmak üzere toplam 889 bin 598 bebek dünyaya geldi. 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da yıl boyunca doğan erkek bebeklere en fazla verilen isim Alparslan oldu. 7 bin 651 isimle Alparslan’ı 6 bin 109 bebekle Göktuğ, 5 bin 492 bebekle Metehan takip etti. Kız bebeklerde ise 2024 yılında en çok tercih edilen “Defne” ismi yerini 2025’te Alya’ya bıraktı. Yıl boyunca 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken, Alya’nın ardından 7 bin 873 bebeğe Defne ve 7 bin 692 bebeğe ise Gökçe isimleri verildi.

Duyanlar kulaklarına inanamayacak! İşte 2025'te çocuklara verilen ilginç isimler

2025'İN EN TUHAF ÇOCUK İSİMLERİ

Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek, 2025 yılında bebeklere verilen, uzun zamandır listesi tuttuğunu ilginç isimleri aktardı.

İşte o isimler:

Batın, Mahra, Asel, Kayla, Albina, Lina, Lia, Luna, Linda, Leroy, Larin, Liya, Lalin, Lize, Loya, Livza, Leyal, Lilyum, Bera, Pera, Dora, Seha, Almila, Alin, Alina, Aliya, Ava, Ant, Bera, Elvin, İlkem, Dilem, Robin, İlgi, Narsay, Duysel, Milan, Sane, Hanne, Meyra, Etga, Ayliz, Sone, Azrak, Jandar, Jandak, Ekeç, Belur

Haberle İlgili Daha Fazlası