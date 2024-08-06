Erdoğan'dan Instagram sözleri: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’i eleştiren basit bir cümleye bile sansür uygulamayı kendilerine görev edinmişler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyen dijital faşizm ile karşı karşıyayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı’nda konuştu. Erdoğan, erişime kapatılan Instagram ve Gazze savaşı konusunda da önemli mesajlar verdi:

Programımızı dünyada son derece ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemde icra ediyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde büyük bir güç boşluğu var. Kan, zulüm, savaş ve çatışma sahneleri âdeta sıradan hâle geldi. Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze tüm dünyada maskeleri indirmiş, 10 yıllardır bize örnek gösterilen kurumların içinin ne kadar kof olduğunu apaçık ortaya koymuştur.

"NETANYAHU ŞIMARDI

Hamas Büro Başkanı Heniyye’nin Tahran’da şehit edilmesi Filistin halkını derinden yaralamakla kalmamış, Netanyahu’yu şımartmıştır. Heniyye’yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit dava adamı olduğunu çok çok iyi bilirdi.

"BUNLAR DİJİTAL FAŞİST"

(Instagram’ın yasaklanması) İsrail’i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Gelinen noktada sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandığına şahit oluyoruz.

"KURALLARA UYACAKSINIZ"

Sosyal medya şirketlerinin bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. FETÖ’den PKK’sına kadar tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Milletimizin inancına alenen hakaret ediyorlar. Suç ve terör şirketleri bu mecralarda istedikleri hareketi yapıyorlar. Amerika ve Avrupa’daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar. Türkiye’nin hassasiyetine saygı gösterirlerse çözülür.

"KLAVYE SOYTARILARINI RAHATSIZ EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, sürekli Türkiye’yi hedef alan skandal paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’a sert sözlerle ilk defa cevap verdi: "İsrail’in soykırım politikasına en net tepkiyi veren biziz. Heniyye’nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Ülkemizin bu tavrının Netanyahu hükûmetinde nasıl bir rahatsızlık oluşturduğunu görüyoruz. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığını tercih edenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik dilekçemizi, 7 Ağustos’ta Adalet Divanına teslim edeceğiz. Ekonomi konusunda da önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, “Küresel ekonomide son 4 yıldır devam eden fırtınalı seyir bütün ülkeleri zorluyor. Dün sabah Dünya Sermaye Piyasaları’nda yaşananlar hükûmetimizin nasıl belirsizliklerle dolu bir atmosferde yürüdüğünü göstermiştir. Fakat kimsenin endişesi olmasın. Türkiye emin ve ehil ellerde yoluna devam ediyor. Biz sene sonunda enflasyonu hedeflerimizle uyumlu oranlara indireceğiz. Aile Destek programını da yıl sonuna kadar uzatıyoruz.”

BİZİM MUHALEFET EV ZENCİLERİ GİBİ

“Sosyal medya şirketlerinin tavrı kadar rahatsız edici diğer bir durum ülkemizdeki muhalefetin kaypak tutumudur. Sosyal medya platformlarının rezilliklerini bir kez bile eleştirmeyenler bakıyorsunuz nefes nefese ekran başına geçip Türkiye’yi Batılılara şikâyet için sıraya giriyorlar. Bunun adı ev zenciliğidir. Batı’dan çok batıcı bu ev zencilerin hayattaki tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır. Mücadelemizi onların efendilerine karşı yürüttük. Bugün de kuklalarla vakit harcamıyor, asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz.

Son haftalarda şunu bir kez daha gördük. Sosyal medya şirketleri bu alandaki tekel konumlarını siyaset, toplum mühendisliği projelerini hayata geçirmek için kullanmaktadır. Toplumsal barış için tehditlerini engellemek asla sansürcülük değildir. Amacımız anayasamızın verdiği imkânlarla insanımızın haklarını korumaktadır.”