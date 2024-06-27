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Eşi ve annesini kilitleyip evi ateşe veren şahıs yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşi ve annesini kilitleyip evi ateşe veren şahıs yakalandı
Mardin, İstanbul, Avcılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de yaşayan V.B., eşi ve annesini kilitledikten sonra evi ateşe vererek ortadan kaybolmuştu. Emniyet ekiplerinin yakın takibe aldığı V.B., İstanbul'da yakalandı.

Mardin'de annesi ve eşinin bulunduğu evi ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan ve olaydan sonra kaçan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANNESİ VE EŞİNİ KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERMİŞTİ

Mardin'in Midyat ilçesinde 22 Haziran'da annesi ve eşinin bulunduğu evi, öldürmek kastıyla ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan V.B. isimli şüphelinin kaçarak İstanbul'a geldiği belirlendi.

YAKIN TAKİBE ALARAK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); aranan şahısları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, V.B.'nin Avcılar'da bir adreste saklandığını tespit etti ve ev yakın takibe alındı.

5 gün saklandığı adrese düzenlenen operasyonla "kasten öldürme suçu"ndan aranan V.B., JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı. V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi ve annesini kilitleyip evi ateşe veren şahıs yakalandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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