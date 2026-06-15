ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladığı açıklandı. Trump haberi doğrularken, Hürmüz'ün cuma günü tamamen açılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ilk müzakere turunun mutabakat zaptının ardından başlayacağını ifade etti.

ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimi sonlandıracak hamle dün 'anlaşma' haberiyle gelmişti.

Öte yandan iki ülke arasındaki savaşı bitirmeyi ve stratejik su yollarını yeniden açmayı hedefleyen mutabakat zaptı resmiyet kazandı.

ANLAŞMAYA E-İMZA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, söz konusu mutabakat metnini dijital ortamda imzalayarak onayladığı bildirildi.

ABD'li yetkili, "Abluka kalkıyor, Hürmüz derhal açılacak. Bu hafta içi teknik görüşmelere başlayacağız. " açıklamasını yaptı.

TRUMP: HÜRMÜZ CUMA GÜNÜ TAMAMEN AÇILACAK

Trump'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Anlaşma imzalandı. İran, nükleer silahlara erişemeyecek. Bu bizim için önemliydi. İran'la artık iyi anlaşıyoruz. Petrol düşüyor, borsa yükseliyor, çok güzel şeyler olacak. Hürmüz cuma günü tamamen açılacak. İmza törenine katılabilirim"

İLK YÜZ YÜZE TEMAS CUMA GÜNÜ

Bu kritik gelişmenin hemen ardından sürecin sahadaki diplomatik takvimine dair açıklama ise İran kanadından geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasındaki yeni dönemin yol haritasını paylaştı. İlk yüz yüze temasın cuma günü gerçekleşeceğini belirten Arakçi şunu söyledi:

"Muhtemelen önümüzdeki cuma günü İsviçre'de müzakere heyeti başkanları görüşecek.

Mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ilk müzakere turu gerçekleşecek"

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