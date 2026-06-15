Denizli'de 12 yaşındaki Orhan Karakoç, evde kimsenin olmadığı sırada traktörün arkasındaki ilaçlama makinesini sökmek isterken yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Denizli’nin Baklan ilçesinde yaşanan olayda, evde kimsenin olmadığı sırada 12 yaşındaki Orhan Karakoç, traktörün arkasına bağlı ilaçlama makinesini çıkarmaya çalıştı.

İlaçlama makinesinin traktörden ayrılmasıyla traktörün dengesini kaybettiği ve rampadan aşağı doğru hareket ettiği öne sürüldü.

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FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan traktör devrilerek küçük çocuğun üzerine düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Orhan Karakoç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

6’ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Orhan Karakoç’un Baklan Spor Kulübü’nde futbol oynadığı belirtildi. Babasının ise Baklan Belediyesi’nde personel olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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