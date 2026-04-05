İstanbul’da bir dönem dünyanın en çok kazanan e-sporcuları arasında yer alan İlkan Saydan, kız arkadaşına yönelik şantaj ve tehdit suçlarından hapse girdikten sonra firar etmişti. Saydan’ın uzun süredir devam eden firar macerası Tuzla’da son buldu. Hakkında 21 farklı suçtan arama kararı bulunan ve aylardır her yerde aranan Saydan’ın yakalanma anı görüntülendi.

2024 yılında, kız arkadaşına yönelik şiddet iddiasıyla gündeme gelen Saydan, karşılıklı şikayetler sonrası 2 yıl önce cezaevine girmişti.

Genç oyuncu İlkan Saydan cezaevinden kaçmıştı! Firar günleri son buldu

HER YERDE ARANIYORDU

1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 4 Temmuz 2025’te cezaevinden kaçtı. Firar sürecinde sosyal medyada yayımlanan bir şov programına da katıldığı biliniyordu.

TUZLA’DA YAKALANDI

Sabah’ta yer alan habere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta yürüttükleri çalışmalar kapsamında Saydan’ı Tuzla’da yakaladı.

Genç oyuncu İlkan Saydan cezaevinden kaçmıştı! Firar günleri son buldu

21 UYAP ARAMASI ÇIKTI

Hakkında “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Cinsel Taciz, Hırsızlık, Basit Tehdit, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak, Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 21 ayrı UYAP araması bulunuyordu.

Genç oyuncu İlkan Saydan cezaevinden kaçmıştı! Firar günleri son buldu

7 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Firar ettiği 4 Temmuz 2025’ten bu yana aranan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saydan, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası