Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ramazan sebebiyle düzenlediği kültürel, sosyal ve manevi içerikli programlarla sadece şehirde yaşayanların değil Suriye’deki savaş mağdurlarının gönüllerine de dokunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç “Hem şehrimizde hem de gönül coğrafyamızda ramazanın manevi iklimini hep birlikte yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi “Ramazan Paylaşınca Güzel” mottosuyla şehir genelinde kapsamlı etkinlikler düzenlerken, Suriye’nin Halep şehrinde kurulan iftar sofralarıyla da savaş mağdurlarına destek oluyor.

Ortahisar ilçesinde Hanife Hatun Camii yanında kurulan etkinlik çadırı vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Alanda çocuklara yönelik yüz boyama etkinlikleri, el sanatları atölyeleri ve geleneksel Karagöz ile Hacivat gösterileri düzenleniyor. Hafta içi 10.00-15.00, hafta sonu ise 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler, ailelerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor. Ayrıca her akşam 19.00-20.00 saatleri arasında çocuklara yönelik özel programlar gerçekleştiriliyor. Hanife Hatun Camii’nde ise alanında tanınmış hafızlar tarafından Kur’ân-ı kerim tilavetleri gerçekleştiriliyor. Ramazan söyleşileriyle de vatandaşların ramazan ayının manevi ve toplumsal yönleri hakkında bilgi edinmesine katkı sağlanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TEKNE ORUCU

Çocuklara ramazan bilinci kazandırmak amacıyla 4-12 yaş grubuna yönelik “Tekne Orucu” etkinlikleri de şehir genelinde sürdürülüyor. Her gün farklı bir ilçede düzenlenen programlarda çocuklara Nasrettin Hoca hikâyeleri anlatılıyor, geleneksel gölge oyunları sahneleniyor ve çeşitli eğitici oyunlar oynanıyor. Etkinlik sonunda çocuklara iftarlık ikramında bulunulurken günün anısına seccade, tespih ve kumbara hediye ediliyor. Ramazan ayının ilk 20 gününde gerçekleştirilen Tekne Orucu etkinliklerine yaklaşık 9 bin çocuk katıldı.

DEZAVANTAJLI KESİMLER UNUTULMADI

Ramazan ayı kapsamında sosyal destek çalışmalarını da sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bireylerin yaşadığı 1.500 haneye her gün iftar yemeği ulaştırıyor. Mahalle muhtarlarından alınan bilgiler ve belediyeye yapılan başvuruların incelenmesiyle belirlenen ihtiyaç sahibi 20 bin vatandaşa 2 bin 500 TL tutarında gıda kartı desteği sağlandı. Belediye ekipleri ilçe ilçe dolaşarak kartları hak sahiplerine teslim etti.

VATANDAŞLARI BULUŞTURUYOR

Ramazan ayı boyunca sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla şehir genelinde iftar programları da düzenleniyor. Pazarkapı, Meydan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, 2 No.lu Bostancı Camii önü ve Yalıncak İlahiyat Fakültesinde kurulan iftar sofralarında her gün yaklaşık 6 bin kişi oruç açıyor. Ayrıca her gün farklı bir ilçede 1.000 kişilik iftar sofraları kuruluyor. Ramazan boyunca yaklaşık 200 bin vatandaşa iftar verilmesi hedefleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de ramazan ayı boyunca her gün farklı bir ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Genç, özel gereksinimli bireyleri, hastaları, gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederken esnafla da buluşarak talep ve önerileri dinliyor. İlçelerde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla birlikte oruç açan Genç, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çekiyor.

TRABZON’DAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ramazan dayanışmasını yalnızca şehirle sınırlı tutmayarak Suriye’nin Halep şehrinde de iftar sofraları kurdu. Halep’in Eşrefiye Mahallesi’nde ramazan ayı boyunca yüzlerce savaş mağduruna iftar veriliyor. Bu çalışmaları yerinde incelemek üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Suriye’ye giderek savaş mağduru ailelerle bir araya geldi.

DAYANIŞMA RUHUNUN GÖSTERGESİ

Başkan Genç “Ramazan ayı; yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hem şehrimizde hem de gönül coğrafyamızda bu manevi iklimi hep birlikte yaşatmaya gayret ediyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında kurduğumuz iftar sofralarıyla vatandaşlarımızı aynı sofrada buluşturuyor, çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklerle ramazanın sevincini ve kültürünü yeni nesillere aktarıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşların her daim yanındayız. Dezavantajlı vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kartı desteği sağlıyoruz. Ramazanın bereketini ve paylaşma ruhunu şehrimizin her köşesinde hissettirmek için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Kardeşlik sadece aynı şehirde yaşamakla sınırlı değildir. Gönül coğrafyamızın neresinde bir ihtiyaç varsa orada olmak bizim insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla Halep’te kurduğumuz iftar sofralarıyla savaşın mağdur ettiği kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Trabzon’dan Halep’e uzanan bu gönül köprüsü, milletimizin merhametinin ve dayanışma ruhunun en güzel göstergesidir. Ramazan ayı boyunca düzenlenen programlarla vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

