Irak ile terörle mücadele zirvesi! Ankara “somut adım” bekliyor!

Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı bugün Ankara’da düzenlenecek. Toplantıda terörle mücadele olmak üzere ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye, bu yaz Irak’ta teröre kilidi vuracak! Güvenlik mekanizması bu hafta toplanıyor

Türkiye, bu yaz Irak’ta teröre kilidi vuracak! Güvenlik mekanizması bu hafta toplanıyor

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 12 yıl aradan sonra nisan ayında Bağdat’a yaptığı ziyaret ile ilişkilerin en üst düzeye çıktığı Irak’la bugün, teröre kilidin vurulması için stratejik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Ankara’nın ev sahipliğinde yapılacak ‘Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısının en önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyeti ağırlayacak olan Ankara, Türkiye ile Irak arasında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla güçlendirilmesini hedefliyor.

Mekanizma toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hüseyin’in baş başa bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Fidan ve Hüseyin’in eş başkanlığındaki ortak toplantıya ise Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile Iraklı mevkidaşları katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak tarafıyla güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanlarının ele alınacağı toplantıda, terör örgütüyle ortak mücadelenin yasal çerçevesinin belirlenmesi öngörülüyor.

Toplantıda, Stratejik Çerçeve Anlaşması (SÇA) ile oluşturulan iki ülke Dışişleri Bakanları eş başkanlığındaki Ortak Planlama Grubu (OPG) ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerine ilişkin teknik düzeydeki Ortak Daimî Komiteler (ODK) aracılığıyla Irak ile iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması bekleniyor.

SÜREÇLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat ziyaretlerinde imzalanan toplam 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları ile ODK’lerin hayata geçirilmesine dair süreç değerlendirilecek, bu doğrultuda atılabilecek ilave adımlar ele alınacak.

Genel müdür düzeyinde Güvenlik ve Terörle Mücadele ODK’si birinci toplantısı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın eş başkanlığında düzenlenmesi öngörülen OPG hazırlık toplantısı ise dün gerçekleştirildi. Toplantıda Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması ve OPG toplantılarının altyapısı hazırlanarak sonuçları bakanlara ve başkanlara sunuldu.