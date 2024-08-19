Filistinli iş adamına suikast! İstanbul Emniyeti saldırının detaylarını açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, 4 şahsın yakalandığı ve 2 adet silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kağıthane'de 2 Filistinlinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet, Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 4 kişinin yakalandığı ve 2 adet silahın ele geçirildiği bilgisini verdi.

CAN KAYBI YAŞANDI

Dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta bir şahıs içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu.

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulmuştu.

İSTANBUL EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen Abdulkadir Anas, F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Anas isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

3 FARKLI ARAÇ KULLANMIŞLAR

Açıklamada hastaneye kaldırılan F.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.K. isimli şahsın ise tedavisinin bilinci açık bir şekilde devam ettiği belirtilerek, “Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelenmiş, bir şüpheli şahsın araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinde 1 adet silah ele geçirilmiştir.

Çalışmalar kapsamında G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıkları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

4 ŞAHIS YAKALANDI

Açıklamada, yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E.'nin olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan kişi olduğu ve kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli’de silahlı saldırı gerçekleştirildiği de belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından taburcu edildiği, şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahsın yakalandığı ve 2 adet silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.