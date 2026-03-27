Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde, işgalci İsrail ve ABD’nin bölgemizdeki katliamlarına ve saldırganlığına karşı yürüyüş eylemi düzenlenecek. “Coğrafyamızda İşgalci İsrail ve Amerikan askeri istemiyoruz!” sloganıyla düzenlenecek yürüyüş, 29 Mart Pazar günü öğlen namazının ardından Fatih Camiî önünden başlayıp Beyazıt Meydanı’nda sona erecek.

Apartheid rejimi işgalci İsrail ve bugüne kadar farklı coğrafyalarda sayısız zulüm işleyen ABD, bölgemizdeki insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’da sivilleri hedef alan İsrail-ABD kirli ittifakı, İslam coğrafyalarını kana buluyor...

Filistin’e Destek Platformu tarafından, emperyalizm ve siyonizmin Müslümanları hedef alan saldırılarına ve bölgemizi parçalama girişimlerine karşı yürüyüş eylemi düzenlenecek. On binlerce kişinin katılması beklenen büyük yürüyüş, 29 Mart Pazar günü öğlen namazının ardından Fatih Camiî önünden başlayacak ve Beyazıt Meydanı’nda sona erecek. Meydanda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından konuşmalar yapılacak.

