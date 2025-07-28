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İstanbul bugün kavrulacak! Uzmanlar saat verip uyardı: Dışarı çıkmayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul bugün kavrulacak! Uzmanlar saat verip uyardı: Dışarı çıkmayın
İstanbul, Sıcak Hava, Meteoroloji, Uyarı, Sağlık, Nem, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bugün hava sıcaklıklarının 38-39 dereceye kadar ulaşacağı, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 46-47 dereceyi bulabileceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri tarafından vatandaşlara özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları uyarısında bulunuldu.

İstanbul için Meteoroloji yetkililerinden son dakika açıklaması geldi. Megakentte bugün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı uyarısında bulunuldu. Termometrelerin 38-39 dereceyi göstermesi beklenirken, artan nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 46-47 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.

Türkiye, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir önceki gün olan 27 Temmuz'da 47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü. Yüksek sıcaklıklardan İstanbul da fazlasıyla nasibini aldı.

NEM, SICAKLIĞI DAHA DA BUNALTACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, İstanbul'da nem oranındaki yükseliş nedeniyle sıcak hava dalgası daha da etkili hissedilecek.

İstanbul bugün kavrulacak! Uzmanlar saat verip uyardı: Dışarı çıkmayın - 1. Resim

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Uzmanlar, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını öneriyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için güneş çarpması ve sıvı kaybı riskinin ciddi boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

SU TÜKETİN, HAFİF GİYİNİN

Artan sıcaklıkla birlikte klima kullanımının da enerji tüketimini artıracağı ifade edildi. Uzmanlar, güneş ışınlarından korunmak için açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmesini, bol sıvı tüketilmesini ve doğrudan güneşe uzun süre maruz kalınmamasını öneriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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