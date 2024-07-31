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İstanbul'da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na kadar Haniye için dev yürüyüş

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı&#039;na kadar Haniye için dev yürüyüş

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi İstanbul'da da büyük tepkiyle karşılandı. Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleşti.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastle öldürüldü.

Türkiye'de on binlerce vatandaş sokağa dökülerek, saldırıya tepki gösterdi.

İSTANBUL'DA HANİYE İÇİN DEV YÜRÜYÜŞ

Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleşti.

İstanbul'da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na kadar Haniye için dev yürüyüş - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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