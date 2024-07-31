İstanbul'da Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na kadar Haniye için dev yürüyüş
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi İstanbul'da da büyük tepkiyle karşılandı. Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleşti.
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastle öldürüldü.
Türkiye'de on binlerce vatandaş sokağa dökülerek, saldırıya tepki gösterdi.
İSTANBUL'DA HANİYE İÇİN DEV YÜRÜYÜŞ
Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleşti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı