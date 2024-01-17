İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? Genar’dan çok konuşulacak anket sonuçları

17 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:02

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş oldu.

‘İstanbul’da seçimi kim kazanır’ sorusuna cevap veren Aktaş, seçimi kazanan tarafın yüzde 2 ila 2 buçuk gibi küçük bir farkla yarışı önde tamamlayacağını savundu.

Aktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere partilerin oy oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhsan Aktaş'ın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:

AK Parti çok titiz bir çalışma yaptı. Kendini bu iş için yeterli gören çok fazla insan vardı. Masadaki müzakereler ve araştırmalar sonrasında Erdoğan bir karar verdi, makul bir karar. İstanbul halkının seçtiği bir liderdi Erdoğan. İstanbul'da kendi döneminde 450 tane şantiye vardı. Sonra Müfit Gürtuna geldi. Kadir Topbaş efsaneleşti İstanbul'da. İmamoğlu'nun kamuoyu desteği 47-48'lerde. Murat Kurum'un efendi bir tonu var.

İMAMOĞLU'NUN "BEN RAKİBİMİ TANIYORUM" ÇIKIŞI

İmamoğlu'nun böyle bir cümle kuracağını herkes bir yıl önceden biliyordu. Geriye dönüp baktığında ben şunu yaptım diyemeyecek. Geçenlerde bir arkadaş nasıl engellendiklerini anlattı, onun yerine yaptıklarınızı anlatsaydınız daha iyi olurdu dedim. Ben ulusal bir aktörüm hizmet ve İstanbul umurumda değil, rakibimi Erdoğan olarak seçerim, İstanbul halkı bu otobüsler niye yanıyor ya da bu metro merdivenleri neden kırık, birisi karşıma çıktı, herkes mi asansör bozulur, dedi, şimdi, şunu yapacak İmamoğlu minderden kaçmaya çalışacak İstanbul konusunda.

YENİLGİ AK PARTİ'YE AĞIR GELDİ

AK Parti bir önceki seçime ne olursa olsun kazanırız rahatlığıyla girdiler. Yenilgi AK Parti'ye ağır geldi. Biz yenilmedik dediler ama o kadar hata yapılmasaydı böyle olmazdı. Davutoğlu parti kurdu, Babacan parti kurdu, herkes şöyle bakıyor, her parti kuran Erdoğan parti kurdu, 20 yıldır da ülkenin başında. CHP Kurultay yaptı, bir sinerji oluşmasını beklediler ama olmadı. Oyları yüzde 25'e çıktı sonra yüzde 24'e düştü. Herkes Erdoğan'a özenebilir ama çıkmıyor işte. Bir lider topluma 40-50 yılda bir geliyor. Cumhuriyet kurulduğundan beri ülke lideri sayısı 4-5'i geçmez. Erdoğan ona benzer rakiplerden 20 tanesini yenip geldi.

20 BİN OYU BİRİKTİ

İYİ Parti zayıf ya da güçlü aday koysun fark etmez. 20 bin oyu birikti İstanbul'da. AK Parti yerel seçimlerde CHP'den bir iki puan önde duruyor. İlçelerde en başarılı zaten AK Parti belediyeleri. Ya zaten kazanıyoruz cümlesini İmamoğlu kuruyor, araştırma firmaları da Kılıçdaroğlu 50-60 ile kazanacak diye, bazen bize dayak atacak kadar motivasyonları vardı arkadaşlar. Bunlar aynı firmalar mı muhtemelen onlardır. Sıkı bir rekabet var, İYİ Parti'nin neye karşılık geldiğini CHP bu seçimde görmüş olacak.

İYİ PARTİ KENDİ YOLUNU ÇİZİNCE OYLARI 1,5 PUAN ARTTI

İYİ Parti kendi yolunu çizdikten sonra oyları 1,5 puan arttı. AK Parti'nin yüzde 45, MHP'nin yüzde 3 bir artısı kalıyor. CHP'nin de yüzde 41. Küçük partilerin de oyları da azalmakla beraber büyükşehirlerde oyları düşüyor, AK Parti içinde eriyor daha çok.

İSTANBUL'DA 2-3 PUAN FARKLA KAZANILACAK

İstanbul'da yüzde 2-3 farkla kazanılacak. AK Parti bu bıçak sırtı olayı seviyor. Büyük bir örgütlenme.

Yeniden Refah, ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaktı. Ucuz eleştirilere düşmedi, babasının oğlu üslubunu gösterdi. Partilerin bu konularda daha dikkatli olması lazım. Her kurum temsil düzeyinde asaletini muhafaza etmek zorundadır.