Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da suç örgütüne yapılan operasyon 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da suç örgütüne yapılan operasyon 15 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da suç örgütüne yapılan operasyon 15 kişi gözaltına alındı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren suç örgütüne operasyon düzenledi. 15 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan ikametlerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bağcılar ve çevre ilçelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen, elebaşılığını Z.A'nın yaptığı örgütün mensuplarına yönelik 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüte yönelik çalışmalar devam ederken, örgüt yöneticilerinden E.A'nın Bağcılar'daki 12 iş yeri sahibini tehdit edip, 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılardan birinde kardeşiyle kafede oturan polis memurunun başından hafif yaralandığı tespit edildi.

Bu saldırıda tetiği çeken kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi.

AVUKATLAR "DARP'' iddiasında bulundu 

Öte yandan, gözaltındaki müvekkilleriyle görüşmek üzere emniyete gittiklerini belirten avukatlar Ş.A. ile B.K, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, polisler tarafından darbedildiklerini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Emniyetten çıkış anlarını gösteren bir cep telefonu kamerası kaydında ise avukatların polis memurlarına hakaret ettiği, bunun üzerine polislerin zor kullandığı görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye! 2 yeni antrenör dahil edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşi ve annesini kilitleyip evi ateşe veren şahıs yakalandı - GündemEşi ve annesini kilitleyip evi ateşe veren şahıs yakalandıCHP'deki parti içi mücadelenin yansıması... Cevdet Yılmaz'dan Özel'in erken seçim çağrısına cevap - GündemCevdet Yılmaz'dan Özel'in erken seçim çağrısına cevapSınırda insan kaçakçılığıyla suçlanan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı - GündemTürkiye'yi sarsan general davası!Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan vergide adalet, kiradan stopaj ve garsonlardan vergi açıklaması - Gündem'Vergide adalet' çalışması nasıl işleyecek?Jandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyor - GündemJandarma Antalya'da orman yangınlarına karşı devriye atıyorBahçelievler'de bina çökmüştü! İki binada daha vatandaşlar tahliye edildi - Gündemİki binada daha vatandaşlar tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...