Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

İzmir'de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin ardından bir şehit haberi de İzmir'den geldi. Milli Savunma Bakanlığı, rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "57’nci Topçu Tug. Hacılarkırı K. Yrd.lığında/Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Mehmet Kökcü, 10 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlanması sebebiyle derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleriyle duyurdu.

İşte bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama;

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İzmir'de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AB tescili alan Aydın’da pamuk toplama fiyatları da belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yer: Denizli! Önce silah sesi duydular, sonra acı gerçekle karşılaştılar - GündemYer: Denizli! Önce silah sesi duydular, sonra acı gerçekle karşılaştılarSultanbeyli'de akıl almaz cinayet! 1 TL için baba ve kızını öldürdüler - GündemBaba ve kızına kurşun yağdırdılarBakan Hakan Fidan, Mısır'da Netanyahu'nun destekçilerine tepki gösterdi: Hesap verecekler - GündemMısır'dan seslendi: Netanyahu ve destekçileri hesap verecekAmca Salim Güran'ın silinen mesajları hakkında karar verildi! WhatsApp'tan cevap geldi - GündemWhatsApp mesajları verecek mi?Erdoğan gündem olan fotoğrafı işaret etti: Özgür Özel özür dilemeli - Gündem"Milletimiz gerekeni yapar, Özel özür dilemeli"Narin'in babası, amcası mı? DNA testi sonucuyla gerçek ortaya çıktı - GündemNarin'in babası, amcası mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...