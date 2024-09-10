İzmir'de hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

Tunceli'nin ardından bir şehit haberi de İzmir'den geldi. Milli Savunma Bakanlığı, rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "57’nci Topçu Tug. Hacılarkırı K. Yrd.lığında/Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Mehmet Kökcü, 10 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlanması sebebiyle derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleriyle duyurdu.

İşte bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama;

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."