Haberler > Gündem > Karabük yangınında ‘karga’ şüphesi: 20 saat sonra söndürüldü

Karabük yangınında ‘karga’ şüphesi: 20 saat sonra söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’te çıkan orman yangınının yüksek gerilim hattına temas eden bir kargadan kaynaklandığı iddia edildi. Kahyalar köyünde başlayan alevler, 20 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Karabük merkezde çıkan orman yangınının, yüksek gerilim hattına temas eden bir karganın neden olduğu iddia edildi. Merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi’nde dün başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 20 saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Karabük yangınında ‘karga’ şüphesi: 20 saat sonra söndürüldü - 1. Resim

Yangının, gerilim hattına çarpan karganın çıkardığı kıvılcımların otluk alana düşmesiyle başladığı öne sürüldü. Telef olan karga, bölge sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük yangınında ‘karga’ şüphesi: 20 saat sonra söndürüldü - 2. Resim

Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Nizamettin Taşlı, “Karga tellere temas etmiş ve yangın direğin altından çıkmış” diyerek yaşananları anlattı.

Karabük yangınında ‘karga’ şüphesi: 20 saat sonra söndürüldü - 3. Resim

İtfaiye ve orman ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'daki bombalı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti! Korkunç olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
