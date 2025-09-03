Karabük yangınında ‘karga’ şüphesi: 20 saat sonra söndürüldü

Karabük merkezde çıkan orman yangınının, yüksek gerilim hattına temas eden bir karganın neden olduğu iddia edildi. Merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi’nde dün başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 20 saat süren yoğun çalışmalar sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangının, gerilim hattına çarpan karganın çıkardığı kıvılcımların otluk alana düşmesiyle başladığı öne sürüldü. Telef olan karga, bölge sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Nizamettin Taşlı, “Karga tellere temas etmiş ve yangın direğin altından çıkmış” diyerek yaşananları anlattı.

İtfaiye ve orman ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.