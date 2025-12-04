Bakan Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşifler için 5-6 sondaj yapılacağını açıkladı. Bakan, ayrıca Somali, Afrika, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak ve Suriye’de Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını yoğunlaştıracağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, 2016'dan sonra Milli Enerji ve Maden Politikası ile önemli bir strateji değişikliğine gittiklerini aktararak, Türkiye'de denizlerde ve karada aranmadık hiçbir yer bırakmayacaklarını kaydetti.

Enerji filosuna katılan 6'ncı sondaj gemisinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Bayraktar, "6 derin deniz sondaj gemimiz oldu. Birini Karadeniz'e göndereceğiz. Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han ve Kanuni'nin yanına 5'inci gelecek. Bir tanesini de Akdeniz'de ve farklı projelerde değerlendireceğiz." bilgisini paylaştı.

Karadeniz’den Akdeniz’e, Afrika’dan Asya’ya... Türkiye enerji için sınır tanımıyor!

6 SONDAJ YAPILACAK

Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşifler için 5-6 sondaj yapacaklarını belirterek, "Bunlarla Karadeniz'deki gaz üretimimizi, keşfimizi artıracağız ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını günbegün aşağı doğru düşüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

8 ÜLKENİN ADINI SAYDI!

Yurt dışındaki kaynaklarla ilgili yoğun bir çalışma yürüteceklerine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Somali'de, Afrika'da görebilirsiniz. Pakistan'da 3 tane deniz sahası, 2 tane kara sahasında petrol ve doğal gaz arayacağız. Bizi Azerbaycan'da, Kazakistan'da görebilirsiniz. Türkmenistan'da, Irak'ta, Suriye'de Türkiye'yi petrol ve doğal gaz arama konusunda yoğun bir şekilde görebilirsiniz."

Beylikova'da yıllık 1200 ton kapasiteli pilot tesisin çalıştığını anımsatan Bayraktar, "Nadir toprak elementleri, Türkiye için önemli bir fırsat çünkü önemli bir kaynağımız var. Biz şimdi bu pilot tesiste yaptığımız işte endüstriyel tesise, yıllık 500 bin ton üretim kapasitesine nasıl çıkarız, onun çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

