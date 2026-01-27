Kocaeli’de Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 72 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların bir bölümü "CHP’nin çağrısıyla sahaya indik, anayasal hakkımızı kullandık" derken, bazıları ise tesadüfen yoldan geçerken kargaşanın içinde kaldıklarını söyleyerek beraat istedi.

Kocaeli’de Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından izinsiz gösteri yapan 72 kişi de gözaltına alınmış, haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılırken, öğrencilere destek amacıyla davada çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

"CHP'NİN ÇAĞRISIYLA İNDİK"

Kimi sanıklar, sosyal medyada CHP'nin çağrısı üzerine sahaya indiğini, anayasal haklarını kullandıklarını, suç işlemediklerini ifade ederek, beraatlerini istedi.

"YOLDAN GEÇİYORDUK"

Diğer sanıklar ise tesadüfen yoldan geçerken kargaşanın içinde kaldıklarını, olaya dahil olmadıklarını söyleyerek suçsuz olduklarını aktardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası