Gıda denetimlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hem denetçilerin güvenliği hem de şeffaflık için yaka kamerası uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, gıda denetimlerinde önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Kaya, denetim süreçlerinin kayıt altına alınması amacıyla “yaka kamerası” uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Bakanlıktan 'yaka kamerası' hamlesi! Yeni uygulama resmen başlıyor

8 BİN 113 GÖREVLİ, 1 MİLYON 362 BİN DENETİM

Tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Kaya, denetimlerde hiçbir uygunsuzluğa tolerans gösterilmediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl kasım ayına kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 8 bin 113 görevlinin sahada görev aldığını ifade eden Kaya, bu süreçte 1 milyon 362 bin 867 denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimler sonucunda ciddi yaptırımlar uygulandığını aktaran Kaya, 572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, 32 bin 988 uygunsuzluğun tespit edildiğini ve toplamda 2,7 milyar lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

YAKA KAMERASI İLE OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Denetimlerin etkinliğini artırmaya yönelik yeni adımlar attıklarını dile getiren Kaya, sahada zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşıldığını belirterek, “Resmi kontroller sırasında fiili saldırılarla, hakaret ve tehditlerle karşılaşabiliyoruz. Yaka kamerası uygulamasıyla hem bu tür olayların önüne geçmeyi hem de denetimlerin görüntülü bir delile sahip olmasını amaçlıyoruz. Kaydedilen görüntüler belirli bir süre saklanacak ve itiraz durumlarında kullanılacak” dedi.

Öte yandan yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Kaya, gıda işletmelerine daha dikkatli ve düzenli olmaları çağrısında bulundu.

