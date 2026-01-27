Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması maksadıyla denetim faaliyetlerine, devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Türkiye genelinde market, restoran, fırın ve kasaplar başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, haksız fiyat artışı yapan işletmelere mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Bakanlık, vatandaşlara da karşılaştıkları usulsüzlükleri ilgili mercilere bildirmeleri çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası