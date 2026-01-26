Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde harekete geçti. Market, kasap, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerine denetimlerini artıran bakanlık, fahiş fiyat incelemesi başlattı. Fahiş fiyatla satış yaptığı tespit edilen işletmelere ise 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı ramazan öncesi Türkiye genelinde birçok ilde denetim başlattı. Bu kapsamda ticaret il müdürlükleri ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla ülke genelindeki incelemelerini artırdı.

MARKET, KASAP, RESTORAN VE FIRINLAR DENETLENİYOR

Denetimler kapsamında perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancılarına, meyve sebze hallerine, kasaplara, restoranlara ve fırınlara yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

FİYAT ETİKETLERİ İNCELENİYOR

Ekipler ürün etiketlerinden alış ve satış fiyatlarına kadar birçok ürünü detaylı olarak inceliyor. Ayrıca raf ve kasa fiyat farkları da araştırılıyor.

"AMAÇ: VATANDAŞIN MENFAATLERİNİ KORUMAK"

Ticaret Bakanlığı olarak yıl boyunca denetimlere devam ettiklerini söyleyen İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti.

Menteşe, "Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İDARİ İŞLEMLERİMİZİ EN ÜST RAKAMDAN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Menteşe, fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatarak, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."

Menteşe, mağduriyet yaşayan vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini sözlerine ekledi.

