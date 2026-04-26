Hatay’da çalıştığı inşaatın konteynerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 19 yaşındaki İbrahim Yaşar’ın iş arkadaşları tarafından katledildiği ortaya çıktı. Yangında yaralanan işçi ifadesinde, B.S. isimli işçinin konteynerin içine yanan bezi atıp yere benzin döktüğünü söyledi. Kamera kayıtlarında tutuklu 2 işçinin 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülerde iddianamede yer aldı. İşte korkunç detaylar…

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışmaya başlayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, aynı konteynerde kalan M.A.Ö. ise yaralanmıştı.

2 İŞÇİ TUTUKLANMIŞTI

Yaşar’ın hayatını kaybettiği yangının şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılmış, aynı şantiyede çalışan işçiler 26 yaşındaki M.K. ve 33 yaşındaki B.S. “yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan” tutuklanmıştı.

5 LİTRELİK BENZİN ALMIŞLAR

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. İddianamede yer alan kamera kayıtlarında; olay günü saat 06.40 sıralarında B.S. ve M.K.'nin birlikte akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı, itfaiye raporlarında ise yangının söndürülmeden atılan veya unutulan herhangi bir ateş sonucu çıktığı bilgisi yer aldı.

İbrahim Yaşar

TELEFONLA KONUŞURKEN UYARMIŞ

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki İbrahim Yaşar ile aynı konteynerde kalan ve yaralanan M.A.Ö. ifadesinde, B.S. isimli şahsı olaydan 1 gün önce gece saatlerinde İbrahim’i telefonla konuşurken uyardığını ve daha sonrasında olayın şüphelisi 2 şahısla birlikte kahve içtiklerini belirtti.

"YANAN BEZİ FIRLATTI"

Olay esnasında M.K.'nin konteynerin kapısını açarak selam verdiğini, ardından B.S.'nin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzini yere fırlattığını söyledi.

İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar

“BENZİN DÖKÜP CANİCE YAKTILAR”

Acılı baba Vedat Yaşar, oğlu İbrahim’in hayatında ilk kez bir işte çalıştığını, mesaisinin dördüncü günü hayatını kaybettiğini belirterek tepki gösterdi. Baba Yaşar “Oğlum İbrahim Yaşar, 4 Mart 2025 yılında Hatay'a çalışmaya geldi. Orada bir şirkette su tesisatçı olarak çalışmaya geldi. İbrahim'i 8 Mart'ta iki kişi üstüne benzin döküp canice yaktılar. Tanımadığımız şahıslardı ve o şahıslarla biz hayatımızda ne aynı şehirde yaşadık ne de tanışıklığımız var. Bunların niçin, ne sebeple oğlumu yaktıklarını ben de bilmiyorum” dedi.

“ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEMİŞLER"

Baba Yaşar, dehşet gecesine ilişkin şunları anlattı:

Bu şahıslar petrolden gidip, 5 litre benzin almışlar ve kayıtlarda var. 5 litrelik bir bidona doldurmuşlar, ağzına molotof şeklinde bez koyup yakmışlar. Molotof şeklinde konteynerin içine atmışlar. Çocukların üzerine kapıyı da kilitlemişler. İbrahim için bütün mağdur çocuklar için emsal bir karar olur umarım. Biz artık kimsenin evladının yanmasını istemiyoruz.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, yakıtın alındığı istasyon hakkında usulsüz satışa dair soruşturma olup olmadığına ilişkin müzekkere yazılmasına hükmetti. Dava 8 Temmuz'a ertelendi.

