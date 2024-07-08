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Konya'da poşetlerini düzeltmek için duran bir kadına araba çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya, Kaza, Trafik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Kulu ilçesinde geri manevra yapan bir sürücü, elindeki poşetleri düzeltmek için duran kadını fark etmedi. Meydana gelen kaza sonrasında kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde marketten yaptığı alışveriş sonrası evine giden kadına geri manevra yapan otomobilin çarpması kameraya yansıdı. Olay, Camikebir Mahallesi Merkez Camii karşısında yaşandı.

GERİ GERİ GELİRKEN KADINI EZDİ

Edinilen bilgiye göre, E.T. (34) isimli kadın, marketten alışveriş yaptıktan sonra ellerinde poşetlerle giderken, eğilerek poşetleri yere koydu ve tekrar alıp doğrulduğu esnada geri manevra yapan otomobil çarptı.

Konya'da poşetlerini düzeltmek için duran bir kadına araba çarptı - 1. Resim

 

Kadın otomobilin çarpması sonucu yere düştükten sonra doğrularak kaldırıma oturdu. Otomobilinden inen araç sürücüsü ve çevreden vatandaşlar kadının yanına gelirken, olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Konya'da poşetlerini düzeltmek için duran bir kadına araba çarptı - 2. Resim

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çarpma anı ve sonrasında yaşanan telaş ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.T. isimli kadın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da poşetlerini düzeltmek için duran bir kadına araba çarptı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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