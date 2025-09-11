Mahkemeden kongre kararı! CHP'liler "Kayyımlık bitmiştir" dedi; Gürsel Tekin meydan okudu

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

CHP'DEN "KAYYIM" ÇIKIŞI: ARTIK ONA GEREK KALMADI

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Artık Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona ermiştir" dedi.

CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan da "Davayı görme yetkisi olan davadan ret kararı çıktı. Bundan sonra ilgili mahkemelerin buna göre karar alması gerekiyor. Bundan sonra 45. Asliye Mahkemesi nasıl bir karar verecek, göreceğiz hemen. Hukuki bir boyutta değerlendirecek olursak kayyumun görevinin sona ermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIM

Gürsel Tekin'den ise açıklamalara jet cevap geldi. X hesabından paylaşım yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz."