Malatya-Elazığ kara yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerken başka bir araca çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir araç karşı şeride geçerken bir anda kontrolden çıktı. 40 yaşındaki Hüseyin Pekel idaresindeki araç, karşı şeritte bekleme yapan otomobile vurdu.

KAZADA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Hüseyin Pekel (40) idaresindeki 34 ANP 013 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte bekleme yapan F.D. yönetimindeki 44 AAC 783 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte R.A., E.A. ile N.D. yaralandı.

HÜSEYİN PEKEL KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, Hüseyin Pekel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.