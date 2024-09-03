Maltepe'de korku dolu anlar! Sokak trafiğe kapatıldı, büyük panik yaşandı

Maltepe’de bir çöp konteynerine atılan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi. Sokak şeritlerle trafiğe kapatıldı. Çöpe atılan madde ise çamaşır suyu çıktı. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşadı.

İstanbul Maltepe’de İdealtepe Mahallesi Dik Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinden akşam saatlerinde çıkan koku ve dumandan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çöpteki dumanın nedeninin yangın olabileceğinden şüphelenerek su sıktı. Kokunun devam etmesi üzerine bölgeye tehlikeli madde müdahale aracı sevk edildi.

ÇAMAŞIR SUYU ÇIKTI

Ekiplerin incelemesi sonrası çöpe atılan maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası sokak trafiğe açıldı. Vatandaşlar yaşananlardan büyük korku ve endişe duydu.