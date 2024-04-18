Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Market çalışanını vurdu, yerde yaralı yatarken ateş etmeye devam etti: O anlar kamerada

Market çalışanını vurdu, yerde yaralı yatarken ateş etmeye devam etti: O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sapanca'da marketin reyon kısmında çalışan R.A.’ya, husumetlisi A.Ö.’nün defalarca ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Marketin dışından ateş etmeye başlayan şahsın, yerde yaralı yatan market çalışanına ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir marketin manav bölümünde çalışan R.A. (47), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.Ö. (20) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıda bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralana R.A., konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ö., daha sonrasında Sapanca Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Yaralı R.A.’nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, A.Ö.’nün markete gelerek R.A.’ya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; R.A.’nın çalıştığı esnada, A.Ö.’nün dışarıdan ateş etmeye başladığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kurşunların hedefi olarak yere düşen yaralı R.A.’ya, A.Ö.’nün ateş etmeye devam ettiği görüldü.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TOGG'un CEO'su yeni SUV modeli için tarih verdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - GündemNamaz kılarken son nefesini verdi! Anbean kameradaŞırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı - GündemUzman çavuşun ifadesi ortaya çıktıAntalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan kabinler indirildi - GündemAntalya'daki teleferik kazasında yeni gelişmeMSB'den İncirlik kararı: Jet üssü oldu - GündemMSB'den flaş İncirlik açıklaması!İstanbul'un göbeğinde skandal! Kilolarca at eti ele geçirildi - GündemKilolarca at eti ele geçirildiFilm değil... 'Sazan sarmalı' gerçek oldu! Yüz binlerini kaptırmaktan son anda kurtuldu - GündemYüz binlerini kaptırmaktan son anda kurtuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...