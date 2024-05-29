Mercedes hayatını kararttı, hukuk mücadelesi başlattı

Adana’da Mercedes marka otomobil otoyolda giderken birden direksiyon kilitlendi. Araç 180 derece döndüğü esnada çelik bariyerlere vurdu. Omurga kemiği kırılan ve 10 platin takılan şahıs hukuk mücadelesi başlattı.

Aydın Aras, 2019 yılında yeni aldığı Mercedes marka otomobiliyle otoyoldan Adana-Mersin istikametine 80 kilometre hızla giderken birden direksiyon kilitlendi. Otomobil 180 derece döndüğü esnada çelik bariyerlere vurdu. Kaza sonrası olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Aras, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Omurga kemiği kırıldığı tespit edilen Aras’a 10 platin takıldı. 3 ay süren tedavi sonrası Aras, ayağa kalkabildi. Bu arada otomobil kaza sonrası tamir edilmek üzere bayiye götürüldü. Aras, iyileştikten sonra aracını almaya gitti ancak takılan farda bir gariplik olduğunu fark edip araştırma yaptığında orijinal olmadığını çıkma parça takıldığını ve takıldı denilen 11 parçanın da takılmadığını tespit etti.

Aras, araçta teknik bir problem olduğunu bu nedenle aynısının sıfırının kendisine verilmesini istedi. Ancak bu durumu Mercedes kabul etmeyerek bir alt modelliğini vereceğini söyledi. Aras, Mercedes’in kendi hatasından dolayı kaza yaptığı için bu teklifi de reddedilince hukuk mücadelesi başlattı.

KAZANIN SEBEBİ NE?

Aras’ın başlattığı hukuk mücadelesi sonrası hem çıkma parça takılması hem de takıldı denilip takılmayan parçalar için, ayrıca kazanın neden olduğunun tespiti için bilirkişi atandı. Atanan bilir kişi önce kazanın neden olduğunu araştırdı yapılan incelemede bilir kişi kazanın sebebini şöyle açıkladı:

“Kaza yerindeki yol durumu, zemin durumu ve özellikleri, aracın otoyol gişelerine yaklaşık 150 metre mesafede kaza yapmış olması ve gişe girişindeki araç trafiğinde olabilecek maksimum hız göz önüne alınarak, heyet olarak yapmış olduğumuz incelemeler, tespitler ve değerlendirmeler neticesinde, kazanın meydana geldiği yer E90 otobanı olup, yol yapısı ve eğimi dikkate alındığında aracı kaydıracak ve direksiyon hakimiyetini engelleyecek şekilde su birikmesine uygun olmadığı, yolun, aracın gidiş yönündeki drenaj kanalına doğru meyilli olduğu ve yolda su birikmeyeceği gibi kaza anındaki fotoğraflar incelendiğinde su kanalında dahi suyun olmadığı, araç üzerinde bulunan lastiklerin profil derinliği standartlara uygun olduğundan kazanın meydana gelmesinde lastiklerin olumsuz bir etkisinin olmadığı, aracın, otobanda iki bariyer arasında, gidiş istikametine göre 180 derece "U" dönüşü yapıp, gidiş yönünün ters istikametine dönmesinin mümkün olmayacağı gibi böyle bir durumda da dahi ESP sisteminin bu durumu önlemesi gerektiği, ancak bu kazada bu aktivasyonun gerçekleşmediği ve kazanın ESP sisteminden kaynaklandığı kanaatine varılmıştır.”

ESP NEDİR?

Kazaya neden olan "Electronic Stability Programme" (ESP) ne işe yarar:

“Bu sistem temel olarak araçtaki sensörleri ve direksiyon hareketliliğini karşılaştırarak aracın sürücünün istediği yönde gidip gitmediğini kontrol etmektedir. Aracın hareketlilik yönü ile direksiyonun hareketi uyuşmadığında aracı kontrolünün birkaç saniye içerisinde toparlanmasını sağlar. Bu sayede araç savrulmadan ve kontrol kaybı yaşanmadan normal şekilde ilerlemeye devam eder. ESP bir güvenlik ağıdır. ESP sürekli olarak sürüşü takip eder. Küçük bir mikroişlemci saniyede 25 kez aracın farklı bölgelerine yerleştirilen sensörlerinden bilgi toplar. Bu bilgilerin arasında tekerleğin dönüş hızı ya da dönüş açısı gibi hayati veriler de bulunmaktadır. ESP bu veriler sayesinde aracın gidiş yönünün direksiyonun yönüyle uyumlu olup olmadığını kontrol eder. Araç ve sürüş yönü uyumsuz olduğu durumlarda ESP sistemi otomatik ve bağımsız bir şekilde ters yönde gitmeye neden olan tekerlere fren yapar ve aracın kayma yönünün aksine hareket ederek kontrol altına alınmasını sağlar. Sistem aracın yönünü değiştirebilmek isin motor torkunu da düşürmektedir. Tüm bunlar birkaç saniye içerisinde gerçekleştirilir ve araç ters yöne savrulmaktan kurtulur.”

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NELER VAR?

Ayrıca bilirkişi otomobile kazadan sonra takılan parçaların çıkma olup olmadığını ve takıldı denilen 11 parçanın takılıp takılmadığını da inceledi. Yapılan incelemede takılan farın orijinal parça olmadığını belirledi. Bilirkişi takıldı denilen 11 parçanın da takılmadığını raporunda açıkta belirtti.

Aras, teknik hata yüzünden ölümden döndüğünü 10 platin ile yaşamak zorunda kaldığını belirterek, “Ortalama 3 ay boyunca tedavi sürecim devam etti. Omurga kemiğim kırıldı ve şuan hala 6 buçuk santim boyunda 10 tane çelik platin var. Dik durabilmem için çelik vidalar var. Ancak onların sayesinde ayakta durabiliyorum. 2019 yılında meydana geldi kaza ve bana araba artı para teklif ettiler. Bende, aynı arabanın birebir aynısı ya da bir üst modeliyle değiştirilmesini istedim. İlk önce bir alt modelini vermeyi teklif ettiler. Üstüne de para verelim dediler. Ben bunları kabul etmedim, zararımın giderilmesini istiyorum. Bayiyi hurda parça takmaktan dolayı şikayet ettim. Arabayı imal eden Mercedes’i de dava ettim” diye konuştu.