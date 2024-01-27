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    • MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

    Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste
    Mhp, Aday, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye yerel seçimlere doğru giderken siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Son açıklama ise Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'den geldi.

    55 ADAYINI DAHA AÇIKLADI

    MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 5 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

    İşte MHP'nin bugün açıklanana adaylarının listesi: 

    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

    MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpAday
    Haberler > Gündem > MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste
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