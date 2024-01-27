MHP 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam liste

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP, 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Son açıklama ise Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'den geldi.

55 ADAYINI DAHA AÇIKLADI

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 5 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

İşte MHP'nin bugün açıklanana adaylarının listesi: