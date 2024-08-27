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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti ve CHP'ye sert tepki: Bölücülük CHP’nin siyasetine sirayet etmiştir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli&#039;den DEM Parti ve CHP&#039;ye sert tepki: Bölücülük CHP’nin siyasetine sirayet etmiştir

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada CHP ve DEM Parti'yi eleştirdi. CHP'nin siyasi çizgisinden çıktığını ifade eden Bahçeli, "Bölücülük CHP’nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir" dedi. Muhalefetin utanç duyulacak bir durum içinde olduğunu belirten MHP lideri, "26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’ne rakip olarak Büyük Taarruzu göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 953, Büyük Taarruz’un ve 30 Ağustos Başkomutanlık Muharebesi Zaferi’nin 102. yıldönümleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti ve CHP'ye sert tepki: Bölücülük CHP’nin siyasetine sirayet etmiştir - 1. Resim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ağustos ayı, birbiriyle iç içe geçen, birbirine eklemlenen, varoluş onurumuzu belgeleyen, farklı zamanlarda tezahür eden tarihi başarılarımızı tescilleyip istikbalin yol haritasını temin eden zaferler ayıdır. Tarih bir bütün olup herhangi bir dönemine dudak büküp bir başka dönemini sivriltmek takdiri ve tasvibi mümkün olmayan zafiyettir. Özellikle tarihten husumet çıkarmanın, tarihi şahsiyet ve vakıalar arasında kategorik ayrımcılık yapmanın çok tehlikeli sonuçları doğacaktır."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II.Abdülhamid’i kutuplaştıran menfur zihniyetlerin hızını alamayıp bu kutuplaşmayı Sultan Alparslan’a kadar taşımaya cüret etmesi sadece cehaletin değil aynı şekilde faili oldukları siyasi ve ideolojik cellatlığın komplosudur. Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzu rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, Muş ile Afyonkarahisar arasına nifak saçmak şerefli, sorumlu ve vicdanlı bir tavır değildir. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ile birlikte candaş, yandaş ve fondaş zillet medyası deyim yerindeyse zıvanadan çıkmış, hezeyandan hezeyana sürüklenmeye başlamışlardır."

BAHÇELİ'DEN CHP'YE DEM PARTİ TEPKİSİ

MHP lideri Bahçeli açıklamasında DEM Parti ve CHP'yi hedef aldı.

CHP'nin siyasi politikasını eleştiren Bahçeli, "Cumhuru ve Cumhuriyet’i ayrıştırma partisine dönüşen CHP’nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır.  26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’ne rakip olarak Büyük Taarruzu göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak tarihe, millete ve milli mukadderata vahim bir saygısızlık ve saldırganlıktır. Hacı Bektaşi Veli’yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü DEM’lenerek kamçılayan CHP’nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak bir rezalettir. Bölücülük CHP’nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiştir." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den DEM Parti ve CHP'ye sert tepki: Bölücülük CHP’nin siyasetine sirayet etmiştir - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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