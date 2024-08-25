Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muğla'da ekipleri alarma geçiren göktaşı ihbarlarının görüntüleri paylaşıldı

Muğla'da ekipleri alarma geçiren göktaşı ihbarlarının görüntüleri paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris, Milas, Datça, Fethiye ve Bodrum ilçelerinden ayrı ayrı gelen "göktaşı düştüğü" ihbarları, ekipleri alarma geçirirdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde olumsuzluğa rastlanmazken ihbar edilen taşların düşme anları araç kameraları tarafından tespit edildi.

Muğla'da saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen göktaşı düştüğü ihbarları, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesine bağlı Turunç, Karşıyaka ve Hisarönü mahalleleri, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi, Datça ilçesine bağlı Kızlan ve Emecik mahalleleri, Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi, Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük ve Kadı Kalesi mahallelerinden ihbarlar yapıldı.

Gelen çok sayıdaki ihbar üzerine ekipler alarm durumuna geçti.

Muğla'da ekipleri alarma geçiren göktaşı ihbarlarının görüntüleri paylaşıldı - 1. Resim

İhbarları değerlendiren jandarma ekipleri, bölgelerde araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yer alan birçok şehir ve ilçeden benzer ihbarların gelmeye devam ettiği öğrenildi.

Bazı vatandaşların araç kameralarına ihbara konu olan göktaşlarının düşme anları yansıdı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Binlerce kişinin arasında gördü, talimatı verdi! Bitlis'te küçük kız pankartla Erdoğan'dan yardım istediMerkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? İş Bankası Genel Müdürü tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Binlerce kişinin arasında gördü, talimatı verdi! Bitlis'te küçük kız pankartla Erdoğan'dan yardım istedi - GündemBinlerce kişinin arasında gördü, talimatı verdiKaldırımda oturan çocukları ezdi! 1'i ağır 3 yaralı - GündemKaldırımda oturan çocuklar kabusu yaşadıErdoğan'dan Ahmet Şık-Alpay Özalan kavgası için ilk yorum: Provokatöre kimlerin kol kanat açtığını gördük - Gündem"Provokatöre kimlerin kol kanat açtığını gördük"Aydın'da paniğe neden olan sesin kaynağı araştırılıyor! Aydın’da duyulan ses ne? - GündemAydın'da esrarengiz patlama! Sebebi bilinmiyorKızılcahamam'dan Bolu'ya sıçrayan yangının feci boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - GündemYangının feci boyutu gözler önüne serildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'Vaniköy' tepkisi: Para babalarına peşkeş çekiyorlar - Gündem"Para babalarına peşkeş çekiyorlar"
Sonraki Haber Yükleniyor...