Muğla'da ekipleri alarma geçiren göktaşı ihbarlarının görüntüleri paylaşıldı

Muğla'nın Marmaris, Milas, Datça, Fethiye ve Bodrum ilçelerinden ayrı ayrı gelen "göktaşı düştüğü" ihbarları, ekipleri alarma geçirirdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde olumsuzluğa rastlanmazken ihbar edilen taşların düşme anları araç kameraları tarafından tespit edildi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler

Muğla'da saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen göktaşı düştüğü ihbarları, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesine bağlı Turunç, Karşıyaka ve Hisarönü mahalleleri, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi, Datça ilçesine bağlı Kızlan ve Emecik mahalleleri, Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi, Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük ve Kadı Kalesi mahallelerinden ihbarlar yapıldı.

Gelen çok sayıdaki ihbar üzerine ekipler alarm durumuna geçti.

İhbarları değerlendiren jandarma ekipleri, bölgelerde araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yer alan birçok şehir ve ilçeden benzer ihbarların gelmeye devam ettiği öğrenildi.

Bazı vatandaşların araç kameralarına ihbara konu olan göktaşlarının düşme anları yansıdı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.