İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in serbest bırakıldığı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik iddiaların asılsız olduğunu aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in serbest bırakıldığı iddia edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, adli kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, gelin Böcek'in serbest bırakılmadığını ifade etti.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddialarına yalanlama

MUHİTTİN BÖCEK TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Muhittin Böcek'in tahliye iddialarının da asılsız olduğu ve tutukluluk halinin devam ettiği ifade edildi.

ZUHAL BÖCEK KİMDİR?

Zuhal Böcek, Muhittin Böcek’in gelini ve Mustafa Gökhan Böcek’in eşi olarak biliniyor. Evliliği öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Zuhal Böcek, aslen Antalya doğumlu. Yaklaşık 30'lu yaşlarda olan Zuhal Böcek, bir erkek çocuk sahibi.

