Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı

Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhittin Böcek&#039;in oğlu da gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten ve gelininden sonra oğlu Gökhan Böcek de gözaltına alındı.

​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

TUTUKLANMIŞTI

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

GELİNİ SERBEST BIRAKILDI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

VİYANA'DAN GELİR GELMEZ GÖZALTINA ALINDI

Böcek'in yurt dışından dönen oğlu Gökhan Böcek ise bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Macaristan'dan Süper Lig'e transfer: Adama Traore imzayı attıYamaç paraşütünde çakılarak can vermişti! Gözyaşlarıyla defnedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Fidan'ın suikasta uğradığı iddiası yalanlandı - GündemFidan'ın suikasta uğradığı iddiasına jet açıklamaBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı - GündemTutuklanan İnan Güney görevinden uzaklaştırıldıMeclis'in önünde beyaz Toros yakmıştı: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 16 suç kaydı var - GündemŞüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 16 suç kaydı varCumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'nın önde gelen gazetesine yazdı: Daha adil bir dünya inşa edeceğiz - Gündem"Daha adil bir dünya inşa edeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Emine Erdoğan da Next'te ilk paylaşımını yaptı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Emine Erdoğan da Next'te ilk paylaşımını yaptıHastanelerde yeni uygulama! Artık tüm Türkiye'de hayata geçiyor - GündemHastanelerde yeni uygulama! Ülke genelinde hayata geçiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...