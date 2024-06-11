Niğde'de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 14:46 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Feci bir şekilde öldürülüp köprü altına atılan adamın, ilk belirlemelere göre cinayete kurban gittiği tespit edilmişti. Soruşturması devam eden olayla ilgili kişi gözaltına alındı.