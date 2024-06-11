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Niğde'de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Niğde&#039;de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Feci bir şekilde öldürülüp köprü altına atılan adamın, ilk belirlemelere göre cinayete kurban gittiği tespit edilmişti. Soruşturması devam eden olayla ilgili kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi’nde meydanındaki köprünün kenarında bulunan erkek cesedine ilişkin Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Tespitler dahilinde 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Niğde'de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı - 1. Resim

ÖLDÜRÜP ATMIŞLAR

Mahalle sakinlerinin köprü kenarında hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bulunan cesedin, 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar’a ait olduğu belirlendi.

Niğde'de öldürülüp köprü kenarına atılmıştı! Davada yeni gelişme: 14 kişiye gözaltı - 2. Resim

YURT DIŞINA KAÇANLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsü inceleme neticesinde olayla ilişkili 14 şüpheli tespit edildi.
Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada tespit edilen 14 şüpheliden 9’unun il merkezinde aynı gün yakalandığı olaya karışan 5 şüphelinin ise yurt dışına kaçma girişimlerinin tespiti üzerine ülke makamları ile irtibata geçilerek Türkiye’ye getirilmesinin sağlandığı bildirildi. Gözaltında bulunan 14 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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