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Haberler > Gündem > Önce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı

Önce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerindeki kavga görenleri hayrete düşürdü. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren çalışanları hiç kimse ayıramadı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil üzerine olan iş yerinde kadın çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken iki grup birbirine girdi.

YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Taraflardan biri diğerinin saçından tutarak çekerken öteki taraf ise yumruklarla saldırmaya başladı. Ortalığın birbirine girdiği kavgada taraflar güçlükle birbirinden ayırılırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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