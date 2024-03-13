Önce yumruk, sonra tekme... İş yerinde hayrete düşüren kavga! Kimse ayıramadı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mart 2024 11:23 - Güncelleme: 13 Mart 2024 11:31 - Güncelleme:

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İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerindeki kavga görenleri hayrete düşürdü. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren çalışanları hiç kimse ayıramadı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.