Artan şikayetler üzerine otellerde kimlik fotokopisi alınmasının yasal olmadığı belirtildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK ) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, konaklama tesislerinin yalnızca kimlik numarası bilgilerini kaydetme yükümlülüğü bulunduğu resmen ilan edildi.

Uzun süredir tartışma konusu olan konaklama tesislerinde kimlik fotokopisi alma uygulaması, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine yeniden gündeme geldi. KVKK, otellerin müşterilerden kimlik fotokopisi talep etmesinin yasal olmadığına ilişkin kararını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararıyla, işletmelerin yalnızca kimlik numarası bilgisini kaydetme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

FOTOKOPİ ALMA ZORUNLULUĞU YOK

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinin yalnızca müşterilerin kimlik numarası ile giriş-çıkış tarihlerini kayıt altına almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. KVKK, kimlik fotokopisi ya da benzeri çoğaltma yöntemleriyle belge kopyasının alınmasının kanunda hiçbir karşılığının bulunmadığının altını çizdi. Açıklamada, işletmelerin geçmişte topladıkları kimlik fotokopilerini de mevzuata uygun şekilde imha etmeleri gerektiği ifade edildi.

Otellerde yeni dönem! Kimlik verme zorunluluğu kalktı

"GEREĞİNDEN FAZLA VERİ İŞLEME" SAYILIYOR

Kurul kararında kimlik belgesinin doğrulama amacıyla gösterilmesinin yeterli olduğu, ancak fotokopisinin alınmasının "gereğinden fazla veri işleme" niteliği taşıdığı belirtildi. Özellikle eski nüfus cüzdanlarında yer alan din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerin kopyalanmasının açık bir ihlal oluşturduğu vurgulandı.

YILLARDIR TARTIŞILAN KONU ÇÖZÜLDÜ

Fotokopi kaydı oluşturulmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğu resmi olarak duyuruldu. Resmi karar ile birlikte, otellerin kimlik fotokopisi alma uygulamasına son verilerek standartlar yeniden netleştirildi. Bundan böyle konaklama tesisleri, yalnızca kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla belgeyi görmekle yükümlü olacak; ancak kimlik fotokopisini talep edemeyecek. KVKK'nın kararıyla turizm sektöründe yıllardır tartışılan konu resmen çözüme kavuşmuş oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası